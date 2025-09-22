Stadtrat Bad Marienberg tagte Darf neues Tor zum Wildpark 150.000 Euro kosten? 22.09.2025, 18:00 Uhr

i Basalt, aus dem die bekannten Wolfsteine bei Bad Marienberg bestehen, soll auch möglichst bei der Neugestaltung des Haupteingangs des nicht weit entfernten Wildparks genutzt werden. Röder-Moldenhauer

Für wie viel Geld darf der Eingangsbereich des Wildparkes neu gestaltet werden? Diese Frage beschäftigt derzeit die Gremien der Stadt Marienberg und muss schnell entschieden werden, weil Fristen für Zuschüsse bald verstreichen.

Die Neugestaltung des Eingangsbereiches des Wildparkes an der Steigalm beschäftigt die Gremien der Stadt Bad Marienberg schon seit Mai 2024. Im August dieses Jahres hatte Architekt Thomas Schäfer (Westerburg) dem Bauausschuss einen Planentwurf vorgelegt.







