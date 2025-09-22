Für wie viel Geld darf der Eingangsbereich des Wildparkes neu gestaltet werden? Diese Frage beschäftigt derzeit die Gremien der Stadt Marienberg und muss schnell entschieden werden, weil Fristen für Zuschüsse bald verstreichen.
Lesezeit 2 Minuten
Die Neugestaltung des Eingangsbereiches des Wildparkes an der Steigalm beschäftigt die Gremien der Stadt Bad Marienberg schon seit Mai 2024. Im August dieses Jahres hatte Architekt Thomas Schäfer (Westerburg) dem Bauausschuss einen Planentwurf vorgelegt.