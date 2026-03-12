Vielen Autofahrern dürfte der silberne Seat an der Landesstraße 281 in der Nähe von Hachenburg aufgefallen sein – das Fahrzeug steht seit mehreren Wochen scheinbar unbewegt dort. Ist das überhaupt erlaubt? Wir haben bei den Zuständigen nachgefragt.
Autofahrer, die regelmäßig die Landesstraße 281 benutzen, dürften sich über den silbernen Pkw am dortigen Rastparkplatz gewundert haben. So ist unserer Zeitung zugetragen worden, dass der Pkw scheinbar seit Wochen dort unbewegt steht. Der erste Eindruck, als unsere Reporterin sich vor Ort das Fahrzeug anschaut, bestätigt das.