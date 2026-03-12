An der L281 bei Hachenburg Darf ein Auto dauerhaft auf einem Rastparkplatz stehen? Annika Stock 12.03.2026, 16:00 Uhr

i Ungewöhnlicher Dauerparkplatz: Dieser silberne Seat steht sei einigen Wochen scheinbar unbewegt auf dem Rastparkplatz an der L 281. Annika Stock

Vielen Autofahrern dürfte der silberne Seat an der Landesstraße 281 in der Nähe von Hachenburg aufgefallen sein – das Fahrzeug steht seit mehreren Wochen scheinbar unbewegt dort. Ist das überhaupt erlaubt? Wir haben bei den Zuständigen nachgefragt.

Autofahrer, die regelmäßig die Landesstraße 281 benutzen, dürften sich über den silbernen Pkw am dortigen Rastparkplatz gewundert haben. So ist unserer Zeitung zugetragen worden, dass der Pkw scheinbar seit Wochen dort unbewegt steht. Der erste Eindruck, als unsere Reporterin sich vor Ort das Fahrzeug anschaut, bestätigt das.







