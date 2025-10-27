Ein seltener Anlass führte am Sonntag Hunderte Menschen im Kloster Marienstatt zusammen: die Benediktion des neuen Abtes Ignatius Fritsch. Das vorerst letzte Ereignis dieser Art in der Zisterzienserabtei liegt mehr als 19 Jahre zurück.
Erfüllt von großem Dank und großer Freude haben am Sonntag Hunderte Menschen in der Basilika Marienstatt die Benediktion – die feierliche Segnung und offizielle Amtseinführung – von Ignatius Fritsch als neuem Abt des Zisterzienserklosters gefeiert. Dem festlichen Pontifikalamt stand der Limburger Bischof Georg Bätzing vor.