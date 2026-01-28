Politik in Ransbach-Baumbach
Dank statt Debatte: Ludwig Gerhards schließt Thema ab
Ludwig Gerhards (SPD) dankte im Verbandsgemeinderat Bürgern und Ratskollegen für die vielfältige Unterstützung, die er nach der Rücktrittsforderung durch Unternehmer Daniel Steuder erhalten hatte.
Camilla Härtewig

Nach dem Interview-Eklat um Jo Meurer vor der Stadthalle Ransbach-Baumbach und der Kritik von Unternehmer Daniel Steuder an seiner Person zieht Ludwig Gerhards (SPD) einen Schlussstrich. Im Verbandsgemeinderat dankte er für breiten Rückhalt. 

Lesezeit 2 Minuten
Mit persönlichen Dankesworten und dem Wunsch nach einem Schlussstrich hat Ludwig Gerhards (SPD) im jüngsten Verbandsgemeinderat das Kapitel rund um den Interview-Eklat vor der Stadthalle Ransbach-Baumbach beendet. Zuvor hatte der Rat mit deutlicher Mehrheit seinem Antrag auf Zulassung zu einer abschließenden Wortmeldung zugestimmt.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren