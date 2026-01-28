Politik in Ransbach-Baumbach Dank statt Debatte: Ludwig Gerhards schließt Thema ab Camilla Härtewig 28.01.2026, 07:00 Uhr

i Ludwig Gerhards (SPD) dankte im Verbandsgemeinderat Bürgern und Ratskollegen für die vielfältige Unterstützung, die er nach der Rücktrittsforderung durch Unternehmer Daniel Steuder erhalten hatte. Camilla Härtewig

Nach dem Interview-Eklat um Jo Meurer vor der Stadthalle Ransbach-Baumbach und der Kritik von Unternehmer Daniel Steuder an seiner Person zieht Ludwig Gerhards (SPD) einen Schlussstrich. Im Verbandsgemeinderat dankte er für breiten Rückhalt.

Mit persönlichen Dankesworten und dem Wunsch nach einem Schlussstrich hat Ludwig Gerhards (SPD) im jüngsten Verbandsgemeinderat das Kapitel rund um den Interview-Eklat vor der Stadthalle Ransbach-Baumbach beendet. Zuvor hatte der Rat mit deutlicher Mehrheit seinem Antrag auf Zulassung zu einer abschließenden Wortmeldung zugestimmt.







