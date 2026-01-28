Nach dem Interview-Eklat um Jo Meurer vor der Stadthalle Ransbach-Baumbach und der Kritik von Unternehmer Daniel Steuder an seiner Person zieht Ludwig Gerhards (SPD) einen Schlussstrich. Im Verbandsgemeinderat dankte er für breiten Rückhalt.
Mit persönlichen Dankesworten und dem Wunsch nach einem Schlussstrich hat Ludwig Gerhards (SPD) im jüngsten Verbandsgemeinderat das Kapitel rund um den Interview-Eklat vor der Stadthalle Ransbach-Baumbach beendet. Zuvor hatte der Rat mit deutlicher Mehrheit seinem Antrag auf Zulassung zu einer abschließenden Wortmeldung zugestimmt.