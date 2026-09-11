Mit ungewöhnlichen Materialien wie menschlichem Haar geht Daniela Polz in ihrem Atelier in Höhr-Grenzhausen der Frage nach, was den Menschen ausmacht. Bei den Offenen Ateliers zeigt sie ihre Werke und gibt Einblicke in ihre Arbeit.
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Der Blick aus dem Atelier von Daniela Polz könnte kaum schöner sein. Hoch über Höhr-Grenzhausen schweift er über die Dächer der Stadt und die bewaldeten Höhen des Westerwaldes. Doch wer den Blick nach innen richtet, entdeckt eine ganz andere Welt: Porzellan, Papier, Keramik, Haare und ungewöhnliche Objekte erzählen von einer Künstlerin, die vor allem eine Frage beschäftigt: Was macht uns zu dem, wer wir sind?