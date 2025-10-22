Die Pottumer Bucht wird jetzt trockengelegt. Die Arbeiten führt die Firma Daniel Wehler (Rennerod) aus. Der Geschäftsführer erklärt, was genau gemacht wird und wozu beim Baggern eine Matratze gebraucht wird.
Lesezeit 2 Minuten
Zufrieden schaut Daniel Wehler auf den Wiesensee. Seine Firma ist dabei, die Pottumer Bucht trockenzulegen. „Wir sind im Zeitplan“, sagt er. Seit Anfang Oktober ist ein 16-Tonnen-Kettenbagger mit biologisch abbaubarem Hydrauliköl dabei, sich immer weiter mit dem Trapezlöffel in den See zu graben.