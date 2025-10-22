Renneroder Firma zieht Gräben Daniel Wehler baggert den Wiesensee aus 22.10.2025, 17:00 Uhr

i Die Firma von Daniel Wehler (Rennerod) ist dabei, die Pottumer Bucht des Wiesensees trockenzulegen. Dazu wird unter anderem ein Fanggraben entlang des Ufers gebaggert. Röder-Moldenhauer

Die Pottumer Bucht wird jetzt trockengelegt. Die Arbeiten führt die Firma Daniel Wehler (Rennerod) aus. Der Geschäftsführer erklärt, was genau gemacht wird und wozu beim Baggern eine Matratze gebraucht wird.

Zufrieden schaut Daniel Wehler auf den Wiesensee. Seine Firma ist dabei, die Pottumer Bucht trockenzulegen. „Wir sind im Zeitplan“, sagt er. Seit Anfang Oktober ist ein 16-Tonnen-Kettenbagger mit biologisch abbaubarem Hydrauliköl dabei, sich immer weiter mit dem Trapezlöffel in den See zu graben.







