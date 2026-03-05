Unterwegs durch den Westerwald Dampflok-Sonderfahrt zieht viele Schaulustige an Hans-Peter Günther 05.03.2026, 13:32 Uhr

i In Westerburg brauchte man einen besonderen Standpunkt, um Schloss, Kirche, Hülsbachtalbrücke und die ausfahrende Dampflok auf einem Foto abbilden zu können. Carl-Otto Ames

Ein vermeintlicher Brand an einem Zug entpuppte sich zum Glück als Sonderfahrt einer Dampflok durch den Westerwald. Im Laufe der Strecke kamen viele Schaulustige auf ihre Kosten.

Auf großes Interesse bei Alt und Jung stieß die jüngste Dampflok-Sonderfahrt durch den Westerwald. So fanden sich am Bahnhof Eschhofen bei Limburg rund 150 Personen ein, um die aus Richtung Taunus dort eintreffende Dampflok zu bestaunen. Auch entlang der Oberwesterwaldbahn bis zum ersten Zielort Westerburg hatten sich viele Schaulustige eingefunden, mussten allerdings auf den gut 50 Minuten verspäteten Zug warten.







