Zum Glück nur leicht verletzt Dacia-Fahrer landet auf der B8 spektakulär im Graben Michael Fenstermacher 26.08.2026, 10:48 Uhr

i Nach einem Alleinunfall auf der B8 landete ein 20-Jähriger mit seinem Dacia spektakulär im Graben. Ralf Steube

Glück im Unglück für einen jungen Westerwälder: Obwohl er sich bei einem Unfall auf der B8 überschlug und spektakulär im Graben landete, wurde der 20-Jährige nur leicht verletzt. Zur Unfallursache wird noch ermittelt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B8 zwischen Herschbach und Hahn am See hat ein 20-jähriger Autofahrer am Dienstagabend leichte Verletzungen erlitten. Der Mann war gegen 19.20 Uhr mit seinem Dacia Duster in Richtung Hahn am See unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Polizei Westerburg auf Nachfrage mitteilt.







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