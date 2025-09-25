Seit Jahren ist das Besucherbergwerk Dachschiefergrube Assberg in Limbach ein beliebtes Ziel von Wanderern und Spaziergängern. Nun gab’s für die Verantwortlichen der Einrichtung gleich doppelt Grund zum Feiern.
Passend zum 25. Geburtstag des Besucherbergwerks Assberg in Limbach gab’s eine besondere Auszeichnung: Die historische Dachschiefergrube, die vom Kultur- und Verkehrsverein (KuV) betreut wird, trägt jetzt den offiziellen Titel Geotop des Jahres 2025. Die Ehrung erfolgte während der Jubiläumsfeierlichkeiten durch Vertreter des Nationalen Geoparks Westerwald-Lahn-Taunus.