Lange hatte der ehemalige Montabaurer City-Manager Josef Schüller für die Wiedereröffnung des Kiosks im ICE-Bahnhof gekämpft. Doch die Freude über das Angebot währte aufgrund der Corona-Pandemie nicht lange. Nun gibt es schlechte Neuigkeiten.

Schlechte Nachrichten für Bahnreisende: Am Montabaurer ICE-Bahnhof wird es in absehbarer Zeit keine Möglichkeit geben, Kaffee oder Backwaren zu kaufen. Nach Auskunft einer Bahnsprecherin ist keine Wiedereröffnung des DB ServiceStores der Kette Cuccis geplant. Der Kioskbetrieb wurde zu Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 geschlossen und steht seitdem leer. Bis vor Kurzem hatten Aushänge in den Schaufenstern noch den Eindruck erweckt, es handele sich nur um eine vorübergehende Schließung.

Diese Entwicklung ist für Bahnreisende frustrierend. Nachdem der Kiosk ab 2014 schon einmal leergestanden hatte, kämpfte der damalige Montabaurer City-Manager Josef Schüller jahrelang für eine Wiedereröffnung des Betriebs. Nicht zuletzt dank Schüllers guter Kontakte zur Bahn gelang im Jahr 2018 der Durchbruch. Die Eröffnung des Cuccis-Stores sollte seinerzeit die Initialzündung für die Wiederbelebung der Ladenpassage sein.

i Wer am Bahnhof eine Notdurft verrichten möchte, steht mitunter vor verschlossenen Türen. Thorsten Ferdinand

Doch schon rund ein Jahr später begann die Pandemie, und der Kiosk war wieder geschlossen. Inzwischen dauert der Leerstand bereits länger an als die erste Durststrecke nach der Insolvenz des Kiosks „Sowieso“ im Jahr 2014. Ende des Jahres 2022 schloss die Bahn dann auch noch ihr Reisezentrum in der Passage. Seitdem sind Fahrplanauskünfte und Fahrkarten nur noch an einem Automaten erhältlich.

Einen Lichtblick für Reisende gab es im vergangenen November, als ein neuer Warteraum eröffnet wurde. Dieser befindet sich am Zugang zum Pendlerparkplatz auf der Nordseite. Zuvor hatten Pendler jahrelang keine Möglichkeit, sich vor dem mitunter kalten Wind in der Passage und auf den Bahnsteigen zu schützen, da der alte Warteraum seit Pandemiebeginn ebenfalls geschlossen war.

i Der neue Warteraum am ICE-Bahnhof ist nicht immer geöffnet. Die Bahn begründet dies mit Vandalismus-Gefahr. Thorsten Ferdinand

Einen Wermutstropfen gibt es aber auch in diesem Fall, denn nicht selten stehen Reisende vor verschlossenen Türen, wenn sie den Warteraum nutzen wollen. Das gilt auch für die Toiletten, die zuletzt in den Sommerferien über einen längeren Zeitraum abgeschlossen waren. Wer am Bahnhof auf den Zug warten musste, hatte keine Möglichkeit, seine Notdurft zu verrichten. Die Bahn begründet die immer wieder verschlossenen Räume in der Passage mit „wiederkehrenden Vandalismusschäden“. Um diese zu vermeiden, sind die Toiletten und der Warteraum nur geöffnet, wenn technisches Servicepersonal der Bahn anwesend ist. In den Sommerferien sei dies aufgrund einer angespannten Personallage vorübergehend nicht der Fall gewesen. Man bedauere die Unannehmlichkeiten, die Reisenden in dieser Zeit entstanden sind, so eine Bahnsprecherin.

Für Reisende bleibt es somit Glückssache, ob der Warteraum und die Toiletten zur Verfügung stehen, zumal die Anwesenheitszeiten des Servicepersonals nicht öffentlich bekannt gegeben werden. Ob und wann es wieder Läden in der Passage geben wird, ist derzeit völlig offen. Die Bahn führt eigenen Angaben zufolge kontinuierlich Gespräche mit potenziellen Interessenten. Aktuell gebe es aber leider keine finalen Zusagen oder geeignete Konzepte.