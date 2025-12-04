Musikerfolg made im Westerwald Coverband Fohr Five mischt die Mengen auf Lena Bongard 04.12.2025, 17:00 Uhr

i Fohr Five bereiten sich nun im Proberaum auf die anstehende Karnevalssaison vor. Lena Bongard

Deesener Musiker starten voll durch. Ihre Begeisterung springt aufs Publikum über. Als „Panama“ mit Ikke Hüftgold unterwegs.

Wenn sie auf der Bühne stehen, bebt das ganze Zelt: Die Deesener Coverband Fohr Five mischt regelmäßig die Mengen auf – egal ob im Kirmeszelt oder zusammen mit Ikke Hüftgold vor mehreren Tausend Partyschlagerfans. Im Winter 2025 kann die fünfköpfige Gruppe nicht nur auf eine gelungene Kirmessaison zurückblicken, auf die Tour mit Partyschlagersänger Ikke Hüftgold 2024 folgte dieses Jahr auch noch der erste gemeinsame Song.







