Humor gibt Kraft Cornelia Cziesla ist als Wäller Clowndoktorin gefragt 24.01.2025, 18:00 Uhr

i Cornelia Cziesla besucht als Clowndoktorin schwerstkranke Kinder und geht auch in Seniorenheime. Als Dr. Rosa Rosenbeet zaubert sie ihnen ein Lächeln ins Gesicht. Cornelia Cziesla

Wenn „Dr. Rosa Rosenbeet“ mit einem Schuh telefoniert, ist der Bann gebrochen. Die 62-jährige Westerwälderin erzählt, warum sie oft eine rote Nase trägt und wie sie als Clowndoktorin Einsätze bei schwerstkranken Kindern oder im Seniorenheim erlebt.

Seit zwölf Jahren ist Cornelia Cziesla als Clowndoktorin unterwegs. In der Rolle der Dr. Rosa Rosenbeet sorgt sie immer wieder für eine Unterbrechung des Alltags von Senioren und schwerstkranken Kindern. Warum sie sich so nennt, wenn sie in den „Clownsmodus“ steigt, das kann die in Stein-Neukirch beheimatete 62-Jährige schnell erklären: „Das war eine Eingebung.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen