Versprechen gehalten Container stören Westerburger Radweg nicht mehr 24.02.2025, 13:22 Uhr

i Die beiden Altkleidercontainer am Radweg Westerburg - Wallmerod sind vom Eingang entfernt und einige Meter weiter aufgestellt worden. Angela Baumeier

Lange Zeit standen zwei Altkleiderbehälter direkt am Eingang des Rad- und Wanderweges, der nach Wallmerod führt. Jetzt haben sie einen neuen Platz.

Na also, es geht doch! Die zwei Altkleidercontainer, die lange Zeit am Eingang des Rad- und Wanderweges in Westerburg standen und dort zu einem Stein des Anstoßes wurden, stehen nun nicht mehr an dieser Stelle, wo sie von Nutzern auch mit einem Auto angefahren wurden und so den Zugang zu dem Weg blockierten.

