„Kabarett und Gesang“ Horbach Comedy-Trio „Eure Mütter“ lässt kein Auge trocken Hans-Peter Metternich 08.03.2026, 12:00 Uhr

i „Musik unter der Gürtellinie“, das heißt, drei Tschechen pinkeln im Gleichklang „Freude schöner Götterfunke“. Hans-Peter Metternich

Die Gackenbacher Cäcilianer haben für ihren jüngsten Event „Kabarett und Gesang“ das Comedy-Trio „Eure Mütter“ gewinnen können. Das Publikum konnte sich über eine unterhaltsame Symbiose von Gesand und Kabarett in Horbach freuen.

Beim Männerchor Cäcilia Gackenbach ist es guter Brauch, seinen Freunden und Fans bei Veranstaltungen eine Symbiose von Gesang und Kabarett zu präsentieren. Keine schlechte Wahl, denn so werden, wenn man so will, gleich drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.







