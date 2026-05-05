Luke Mockridge im Zirkuszelt Comedy-Abend voller Humor und Magie in Hachenburg Rolf-Dieter Rötzel 05.05.2026, 08:00 Uhr

i Eine Schlangenfrau auf dem Klavier, eine besondere Note des Auftritts von Luke Mockridge in Hachenburg. Rolf-Dieter Rötzel

Die Besucher des Zirkuszelts im Hachenburger Burggarten brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. Der Comedian Luke Mockridge bot gemeinsam mit vielen Mitstreitern ein abwechslungsreiches Programm in der Löwenstadt.

Manege frei und hereinspaziert war das Motto am Maiabend im Hachenburger Burggarten im Zelt des Circus Rondel. Dort bot Luke Mockridge, einer der erfolgreichsten deutschen Entertainer, mit Friends einen gelungenen, unterhaltsamen und kurzweiligen Comedy-Abend voller Humor, Musik und magischer Stimmung, präsentiert von der Zirkuskapelle.







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