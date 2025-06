Cologne Truck Wash im Industriegebiet Im Reimersheck in Mogendorf hat heftige Umsatzeinbußen. Grund ist die Brückenbaustelle an der L307 und die damit einhergehende Einbahnstraßenregelung von Ransbach-Baumbach in Richtung Mogendorf.

Yvonne Fasciano, Betriebsleiterin von Cologne Truck Wash in Mogendorf, ist verzweifelt. Die von der Autobahn GmbH am 5. Mai eingerichtete Brückenbaustelle auf der L307 zwischen Ransbach-Baumbach und Mogendorf ist für ihr Geschäft eine Katastrophe. „Wir haben einen Umsatzeinbruch von 40 Prozent zu verzeichnen“, sagt sie und schluckt schwer.

Und sie fragt sich, weshalb die Maßnahme nicht früher kommuniziert wurde. Erst im April habe sie davon erfahren. „Dann hätten wir uns vorbereiten können, etwa Flyer mit der Umleitung ausdrucken und unsere Kunden informieren können. Wir hier im Industriegebiet Im Reimersheck fühlen uns total vergessen.“

i Jetzt ist oft wenig los an der Waschanlage im Industriegebiet Im Reimersheck. Camilla Härtewig

Von Januar bis April hatte die Firma, die seit 2004 im Westerwald ansässig ist, einen wahren Boom erlebt. „Entsprechend habe ich Personal eingestellt.“ Im Juli wird Fasciano nun aber eventuell Entlassungen aussprechen müssen. Es ist einfach zu wenig zu tun. „Mir kommen jetzt schon die Tränen, wenn ich daran denke.“

Die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes lässt im Bereich der Anschlussstelle Ransbach-Baumbach die über die A3 führende Brücke instand setzen. Die Arbeiten sollen bis Ende des Jahres beendet sein. „Aber wann wird in Deutschland schon mal etwas pünktlich fertig“, fragt Yvonne Fasciano und fürchtet, dass sich die Baustelle noch länger hinzieht.

i Die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes lässt im Bereich der Anschlussstelle Ransbach-Baumbach das über die A3 führende Brückenbauwerk im Zuge der L307 zwischen Mogendorf und Ransbach-Baumbach instand setzen. Die Arbeiten sollen bis Ende des Jahres beendet sein. Camilla Härtewig

Der Verkehr wird seit Anfang Mai mittels einer Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Mogendorf einstreifig am Baufeld vorbeigeführt. Eine örtliche Umleitung (U22) ist ausgeschildert und führt die Fahrer via L307 in Richtung Mogendorf, weiter über die L313 nach Siershahn auf die L303 in Richtung Ebernhahn und von hier über die L300 durch das Gewerbegebiet Rohr/Fackelhahn zurück zur L307 (Rheinstraße). Diese Verkehrsführung bleibt bis zum Ende der Baumaßnahme bestehen. Während der Arbeiten ist der Fußgängerweg entlang der L307 im Bereich des Bauwerks gesperrt.

Yvonne Fasciano findet die Umleitungsbeschilderung unübersichtlich. „Wer es nicht rechtzeitig sieht, bei den vielen verwirrenden Schildern, muss einen Umweg von 26 Kilometern über die Abfahrt Dierdorf in Kauf nehmen, anstatt der eigentlichen etwa 10 Kilometer Umleitung. Da gerade die Lkw-Fahrer ohnehin unter Zeitdruck stehen, fahren sie unser Gebiet nicht mehr an.“ Schimpfende und genervte Lkw-Fahrer, die ihr mitteilen, dass sie den Service für Außen- und Innenwäsche nicht mehr nutzen werden, solange die Baustelle andauert, sind ihr täglich Brot.

i Nicht alle Verkehrsteilnehmer achten auf die Umleitungsschilder. Camilla Härtewig

Die Autobahngesellschaft investiert rund 1,4 Millionen Euro in die Instandsetzungsarbeiten. Die Kosten trägt der Bund. Die Fahrbahnübergänge, der Fahrbahnbelag, die Brückenkappen sowie die Schutzeinrichtungen und die Entwässerungseinrichtungen werden erneuert. Diese Instandsetzungsarbeiten zählen zu den notwendigen Vorarbeiten zum Bau der neuen Autobahnabfahrt im Zuge der A3 in Fahrtrichtung Köln. Im Frühjahr 2026 wird mit dem eigentlichen Bau der neuen Abfahrtsrampe begonnen.