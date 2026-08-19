Großeinsatz für Feuerwehr
Club Absinth in Freilingen brennt in der Nacht ab
Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Selters haben in einem mehrere Stunden andauernden Einsatz ein Feuer im Absinth-Swingerclub
Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Selters haben in einem mehrere Stunden andauernden Einsatz ein Feuer im Absinth-Swingerclub in Freilingen.
Sascha Ditscher/dpa

150 Einsatzkräfte und drei Drehleitern waren an dem Einsatz am Swingerclub beteiligt. Dachgeschoss und Obergeschoss des Anwesens sind völlig ausgebrannt. Das Gebäude war menschenleer.

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Der Swingerclub „Absinth an der B8“ in Freilingen hat gebrannt. In der Nacht auf Mittwoch wurde die Feuerwehr um 23.07 Uhr alarmiert – zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, ob sich in dem brennenden Gebäude an der Hohen Straße Personen befinden, wie Nicki Ahlborn auf Anfrage unserer Zeitung erklärt.
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