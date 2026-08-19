Großeinsatz für Feuerwehr Club Absinth in Freilingen brennt in der Nacht ab Katrin Maue-Klaeser 19.08.2026, 17:00 Uhr

i Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Selters haben in einem mehrere Stunden andauernden Einsatz ein Feuer im Absinth-Swingerclub in Freilingen. Sascha Ditscher/dpa

150 Einsatzkräfte und drei Drehleitern waren an dem Einsatz am Swingerclub beteiligt. Dachgeschoss und Obergeschoss des Anwesens sind völlig ausgebrannt. Das Gebäude war menschenleer.

Der Swingerclub „Absinth an der B8“ in Freilingen hat gebrannt. In der Nacht auf Mittwoch wurde die Feuerwehr um 23.07 Uhr alarmiert – zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, ob sich in dem brennenden Gebäude an der Hohen Straße Personen befinden, wie Nicki Ahlborn auf Anfrage unserer Zeitung erklärt.







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