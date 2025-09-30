Die Westerwälder Clowndoktoren weiten ihr Projekt Hoffnungsbären aus. In Hachenburg haben sie jetzt neue Partner gefunden. Beim Einkleiden der Bärchen kann sich jeder einbringen.
Dank 23 neuer Absolventen ist es den Westerwälder Clowndoktoren möglich, weitere soziale Einrichtungen in der Region zu besuchen und Projekte zu unterstützen. Von Oktober an ist das Seniorenzentrum Haus Helena in Hachenburg neuer Kooperationspartner. Die Bewohner dort erhalten künftig einmal monatlich Besuch von den Clowndoktoren.