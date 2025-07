Der Weg zur Diagnose Morbus Bechterew kann lang und steinig sein. Umso wichtiger ist es, dass Betroffene in einer für sie passenden Interessenvertretung Unterstützung erhalten. Hilfe für Patienten in Rheinland-Pfalz bietet etwa eine Frau aus Mörlen.

Seit April 2024 ist Claudia Aust Vorsitzende des Landesverbandes Rheinland-Pfalz der Deutschen Vereinigung Morbus Bechterew (DVMB). Die Frau aus Mörlen bekam Anfang 2017 die Diagnose Psoriasisarthritis. Bundesweit leiden laut Auskunft der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie und Klinische Immunologie rund 1,8 Millionen Menschen an einer entzündlich-rheumatischen Erkrankung, zu denen auch Morbus Bechterew zählt. Die DVMB vertritt die Interessen der Patienten, bietet Informationen, einen sicheren Ort zum Austausch und ein starkes Netzwerk. Für die Erkrankten unabdingbar, da es in Deutschland viel zu wenige Rheumatologen gibt und die Suche nach der nötigen Hilfe alleine oft schwerfällt.

Es beginnt meist schleichend, vielleicht mit Rückenschmerzen, die vor allem nachts oder in Ruhe auftreten und erst durch Bewegung besser werden. Oder mit einer bleiernen Müdigkeit, die sich trotz ausreichenden Schlafes nicht vertreiben lässt. Für viele Menschen, die an Morbus Bechterew erkranken, fühlt es sich anfangs wie ein ganz normales Rückenleiden an.

Rücken und andere Körperbereiche betroffen

Morbus Bechterew, medizinisch ankylosierende Spondylitis genannt, ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung. Das Immunsystem greift dabei irrtümlich körpereigene Strukturen an, was über Jahre hinweg zu Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und im schlimmsten Fall zu einer Versteifung der Wirbelsäule führen kann. Auch andere Bereiche des Körpers, wie die Augen oder der Darm, können mit betroffen sein.

Doch was medizinisch nach einem klaren Verlauf klingt, ist für die Betroffenen oft ein langer Weg voller Unsicherheit: von Arztbesuch zu Arztbesuch, mit wechselnden Diagnosen – bis endlich ein Rheumatologe erkennt, was los ist. So war es auch bei Christiane Aust. Sie habe schon seit ihrer Jugend immer wieder Rückenschmerzen gehabt, erklärt die 49-Jährige, es aber immer abgetan. Der Schmerz wurde immer schlimmer und häufiger. 2014 war es so schlimm, dass sie mehrere Tage im Krankenhaus lag. Diagnostiziert wurde die Psoriasisarthritis damals aber noch nicht. Von der verschobenen Bandscheibe bis hin zu altersbedingtem Verschleiß gab es verschiedene Vermutungen. Eine Rheumatologin der Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden stellte schließlich die Diagnose. „Ich war erleichtert”, erinnert sich Christiane Aust noch gut.

i Der Landesverband des DVMB ist Teil des bundesweiten Netzwerkes zur Selbsthilfe bei Morbus Bechterw und verwandten Erkrankungen. Betroffene Personen finden hier einen sicheren Ort für Austausch, Information und Unterstützung. Larissa Schütz

Die zweifache Mutter ist 2019 der DVMB beigetreten. In der Reha hat sie von der Rheumaliga und von der Deutschen Vereinigung Morbus Bechterew erfahren, die eine Schwestergesellschaft der Deutschen Rheumaliga ist. Christiane Aust schloss sich der Regionalgruppe Betzdorf an und wurde recht schnell vom einfachen Mitglied zur Kassiererin und Gruppensprecherin. Der bürokratische Teil fiel der ehemaligen Arzthelferin nicht schwer, und auch den Rest schaffte sie mit Unterstützung ihrer Vereinskollegen.

Auf einer Delegiertenversammlung der DVMB trat Christiane Aust zur Wahl als Beisitzerin an und bekam einen Sitz im Vorstand. Im Mai 2022 wurde die Frau aus Mörlen zur stellvertretenden Vorsitzenden des Verbandes und im April 2024 schließlich zur Vorsitzenden gewählt. „Ein kometenhafter Aufstieg”, lacht die Landeschefin. „Ohne die Unterstützung meiner Vorgänger und Vereinskollegen wäre das alles nicht möglich gewesen.”

Verein will Betroffenen Mut machen

Wie wichtig Selbsthilfenetzwerke wie die DVMB sind, weiß Christiane Aust aus eigener Erfahrung und aus den Hilfegesuchen der Patienten. „Wir erleben immer wieder, dass Leute die Diagnose Morbus Bechterew gestellt bekommen und dann damit alleine gelassen werden.” Der Verein hilft, wo er kann. Vermittelt Therapeuten, die das für die Erkrankten so wichtige Funktionstraining anbieten. Außerdem fungiert er auch als Interessenvertretung in Politik und Gesellschaft. Und er macht anderen Betroffenen Mut und zeigt ihnen, dass sie nicht alleine sind.

Mehr Infos zum Landesverband gibt es unter www.dvmb-rlp.de