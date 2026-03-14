Der Umgang mit Leerständen in der Montabaurer Innenstadt ist Daueraufgabe für Oliver Krämer, lässt der Citymanager über die Pressestelle mitteilen. Zu gegebener Zeit werde er erst die städtischen Gremien und dann die Öffentlichkeit informieren.
Lesezeit 1 Minute
Die vielen leer stehenden Ladenlokale in der Montabaurer Innenstadt beschäftigen die städtischen Gremien und noch intensiver den Citymanager Oliver Krämer. Nachdem der Fotograf Olaf Nitz sich als Montabaurer Geschäftsmann mit Ideen zu Wort gemeldet hat, wie seiner Meinung nach dem Leerstand beigekommen werden könnte, reagiert nun der Citymanager der Kreisstadt via Pressestelle.