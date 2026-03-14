Leerstand in Montabaur angehen Citymanager leistet seine Vorarbeit hinter den Kulissen Katrin Maue-Klaeser 14.03.2026, 12:00 Uhr

i Einen schon länger währenden Leerstand in der Montabaurer Innenstadt wird demnächst Citymanager Oliver Krämer selbst beenden: Er bezieht - ebenso wie Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher und ihrer beider direkte Mitarbeiter - im Vorgriff auf die Sanierung des historischen Rathauses ihre Interimsbüros am Konrad-Adenauer-Platz. Katrin Maue-Klaeser

Der Umgang mit Leerständen in der Montabaurer Innenstadt ist Daueraufgabe für Oliver Krämer, lässt der Citymanager über die Pressestelle mitteilen. Zu gegebener Zeit werde er erst die städtischen Gremien und dann die Öffentlichkeit informieren.

Die vielen leer stehenden Ladenlokale in der Montabaurer Innenstadt beschäftigen die städtischen Gremien und noch intensiver den Citymanager Oliver Krämer. Nachdem der Fotograf Olaf Nitz sich als Montabaurer Geschäftsmann mit Ideen zu Wort gemeldet hat, wie seiner Meinung nach dem Leerstand beigekommen werden könnte, reagiert nun der Citymanager der Kreisstadt via Pressestelle.







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