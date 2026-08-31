Manchmal entstehen durch den Ruhestand von Schulleitern längere Vakanzen. Nicht so an der Heinrich-Roth-Realschule plus in Montabaur. Dort hat ein echter Westerwälder, der insbesondere auch in der Musikszene bekannt ist, direkt übernommen.
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Die Schulgemeinschaft der Heinrich-Roth-Realschule plus in Montabaur ist nach der Pensionierung von Rektor Franz-Josef Gerz zum Ende des Schuljahres 2025/2026 praktisch keine Minute führungslos geblieben: Gleich mit Beginn des Schuljahres 2026/27 hat dort Christoph Zirfas das Kommando, oder besser den Taktstock, übernommen.