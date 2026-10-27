Wahl in Heuzert Christoph Sistig ist neuer Ortsbürgermeister Nadja Hoffmann-Heidrich 27.10.2026, 14:00 Uhr

i Heuzert hat sich für Christoph Sistig als Ortsbürgermeister ausgesprochen. Röder-Moldenhauer

Nachdem der bisherige Ortsbürgermeister von Heuzert, Tristan Geißler, im Sommer von seinem Amt zurückgetreten war, waren die Bürger jetzt dazu aufgerufen, einen Nachfolger zu wählen.

In der kleinsten Ortsgemeinde des Westerwaldkreises wurde gewählt. Das Ergebnis: Christoph Sistig, der bisherige Erste Beigeordnete, ist neuer Ortsbürgermeister von Heuzert. Das hat die Verbandsgemeindeverwaltung in Hachenburg auf Anfrage mitgeteilt.Von den 101 Wahlberechtigten machten 62 von ihrem Wahlrecht Gebrauch, was einer Wahlbeteiligung von 61,39 Prozent entspricht.







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