Künstlerfreundschaft Christoph Kloft gratuliert seinem Freund Udo Lindenberg Angela Baumeier 14.05.2026, 00:00 Uhr

i Christoph Kloft hat viele Grüße und besondere Worte von seinem Freund Udo Lindenberg erhalten - wie zum 50. Geburtstag, zu dem ihm der Musiker gratuliert, der sich über das Erscheinen des Buches „Der Mauerfall. 20 Jahre danach“ freut. Röder-Moldenhauer

Westerwälder Schriftsteller verbindet eine langjährige Freundschaft mit der Sängerlegende. Zu dessen 80. Geburtstag öffnet er seine Erinnerungskiste und gewährt Einblick in diese besondere Verbindung zweier kreativer Menschen.

Christoph Kloft, der bekannte Westerwälder Autor, pflegt seit vielen Jahren eine Freundschaft mit Udo Lindenberg. Der Sänger, der am 17. Mai 80 Jahre alt wird, „ist wirklich ein feiner, verbindlicher Mensch, für den Freundschaft ganz oben steht“, sagt der Schriftsteller, der zwei Tage früher selbst Geburtstag feiert und Jahrgang 1962 ist.







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