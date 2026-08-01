Vortrag in Waigandshain
Christin aus Israel berichtet über Situation in Nahost 
Nelli Bayer (links) und Ursula Zammert sind befreundet. Jetzt kommt die in Israel lebende Christin Nelli Bayer in den Westerwald
Nelli Bayer (links) und Ursula Zammert sind befreundet. Jetzt kommt die in Israel lebende Christin Nelli Bayer in den Westerwald und wird über die jüngsten Ereignisse in Israel sprechen.
Renate Steinseifer

Ursula Zammert aus Emmerichenhain ist mit einer Referentin befreundet, deren Sohn im Gazastreifen verwundet wurde und starb. Diese kommt jetzt in den Westerwald, um über das Erlebte zu sprechen und darüber, was ihr Kraft gibt. 

Lesezeit 1 Minute
Ursula Zammert aus Emmerichenhain unterstützt Menschen in Israel, die sich für Shoah-Überlebende einsetzen. Eine ihrer Freundinnen, Nelli Bayer, kommt jetzt von Israel nach Waigandshain, wo sie am Mittwoch, 12. August, 19 Uhr in der FeG Waigandshain (Schulstraße 11) unter dem Titel „Im Dunkeln ein Licht anzünden“ von ihrem Leben und ihrer Arbeit berichten wird.
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