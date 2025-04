Christian Lehmhaus und Klaus Wingender führen Wehr an

Brandschützer von Stahlhofen am Wiesensee haben ihre Wehrführung gewählt und steuern auf ihr 100-jähriges Bestehen zu.

Die Wehrführung der Freiwilligen Feuerwehr Stahlhofen am Wiesensee ist für weitere zehn Jahre in ihrem Amt bestätigt. Im Rahmen einer feierlichen Dienstversammlung nahm der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Westerburg, Markus Hof, die Ernennung vor und überreichte Wehrführer Christian Lehmhaus (Oberbrandmeister) und seinem Stellvertreter Klaus Wingender (Brandmeister) die entsprechenden Urkunden und sprach seine herzlichen Glückwünsche aus. Dieser Dienstversammlung war die Wahl der Wehrführung vorausgegangen. Die 16 Feuerwehrfrauen und -männer hatten ihre bisherige Wehrführung wiedergewählt und somit diese in ihrem Amt bestätigt. „Ich freue mich auf die nächsten zehn Jahre“, äußerte sich Lehmhaus. Es seien einige Aufgaben zu bewältigen. Dazu zähle unter anderem die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs sowie die Planung des 100-jährigen Bestehens, welches im Jahr 2032 gebührend gefeiert werden soll.