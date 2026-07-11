Treffpunkt Alter Markt Chris Kramer & Beatbox ’n’ Blues begeistert Hachenburg Nadja Hoffmann-Heidrich 11.07.2026, 16:00 Uhr

i Kevin O Neal (von links), Chris Kramer und Sean Athens sind zusammen die Band Chris Kramer & Beatbox 'n' Blues. Mit ihrer Musik vereinen sie unterschiedliche Stile und Genres und begeisterten damit jetzt das Publikum auf dem Alten Markt in Hachenburg. Röder-Moldenhauer

Im Sommer zieht es Hachenburger und Gäste donnerstags auf den Alten Markt, wo unterschiedliche Künstler bei freiem Eintritt für besondere Open-Air-Konzerterlebnisse sorgen. Diesmal begeisterte die Band Chris Kramer & Beatbox ’n’ Blues das Publikum.

Zu welch ungewöhnlichen Leistungen die menschliche Stimme in der Lage ist, bewiesen am Donnerstag in der Reihe Treffpunkt Alter Markt in Hachenburg die drei Musiker der Formation Chris Kramer & Beatbox ’n’ Blues. Dahinter verbergen sich Frontmann Chris Kramer, ein poetischer Singer/Songwriter und bekannter Mundharmonikaspieler, der leidenschaftliche Blues-Gitarrist Sean Athens sowie der zweifache Deutsche Beatbox-Meister Kevin O Neal, der ...







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