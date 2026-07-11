Treffpunkt Alter Markt
Chris Kramer & Beatbox ’n’ Blues begeistert Hachenburg
Kevin O Neal (von links), Chris Kramer und Sean Athens sind zusammen die Band Chris Kramer & Beatbox 'n' Blues. Mit ihrer Musik
Kevin O Neal (von links), Chris Kramer und Sean Athens sind zusammen die Band Chris Kramer & Beatbox 'n' Blues. Mit ihrer Musik vereinen sie unterschiedliche Stile und Genres und begeisterten damit jetzt das Publikum auf dem Alten Markt in Hachenburg.
Röder-Moldenhauer

Im Sommer zieht es Hachenburger und Gäste donnerstags auf den Alten Markt, wo unterschiedliche Künstler bei freiem Eintritt für besondere Open-Air-Konzerterlebnisse sorgen. Diesmal begeisterte die Band Chris Kramer & Beatbox ’n’ Blues das Publikum.

Lesezeit 1 Minute
Zu welch ungewöhnlichen Leistungen die menschliche Stimme in der Lage ist, bewiesen am Donnerstag in der Reihe Treffpunkt Alter Markt in Hachenburg die drei Musiker der Formation Chris Kramer & Beatbox ’n’ Blues. Dahinter verbergen sich Frontmann Chris Kramer, ein poetischer Singer/Songwriter und bekannter Mundharmonikaspieler, der leidenschaftliche Blues-Gitarrist Sean Athens sowie der zweifache Deutsche Beatbox-Meister Kevin O Neal, der ...
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