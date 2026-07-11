Im Sommer zieht es Hachenburger und Gäste donnerstags auf den Alten Markt, wo unterschiedliche Künstler bei freiem Eintritt für besondere Open-Air-Konzerterlebnisse sorgen. Diesmal begeisterte die Band Chris Kramer & Beatbox ’n’ Blues das Publikum.
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Zu welch ungewöhnlichen Leistungen die menschliche Stimme in der Lage ist, bewiesen am Donnerstag in der Reihe Treffpunkt Alter Markt in Hachenburg die drei Musiker der Formation Chris Kramer & Beatbox ’n’ Blues. Dahinter verbergen sich Frontmann Chris Kramer, ein poetischer Singer/Songwriter und bekannter Mundharmonikaspieler, der leidenschaftliche Blues-Gitarrist Sean Athens sowie der zweifache Deutsche Beatbox-Meister Kevin O Neal, der ...