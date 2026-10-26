Ausverkauft und gefeiert ChoryFeen machen „Her Story“ in Wirges zur großen Show Marco Rosbach 26.10.2026, 22:37 Uhr

i Krönender Abschluss eines Abends, der in Erinnerung bleibt: Jessica Burggraf, Chorleiterin der ChoryFeen Staudt, setzt als Solistin mit Aretha Franklins „Respect“ ein Ausrufezeichen hinter „Her Story“. Marco Rosbach

Für besondere Konzertmomente sind die ChoryFeen Staudt bekannt. Der ambitionierte Frauenchor will seinem Publikum viel bieten, gesanglichen Genuss, perfekte Momente. Mit „Her Story“ wurde das nächste Level erreicht. Die Botschaft des Abends bleibt.

Das Flüstern der Sängerinnen legt sich von allen Seiten über das Publikum im Wirgeser Bürgerhaus, hüllt es ein wie zarte Seide, macht neugierig auf das, was kommen mag. Auf der Bühne erstrahlt das Banner mit den beiden Worten, die dem Abend sein Motto geben.







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