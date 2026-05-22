Die Limburger Chornacht kehrt am 13. Juni mit acht Ensembles und vier Spielstätten in der Altstadt zurück. Gastgeber ist die Limburger Vocal Connection um Chorleiter Jürgen Faßbender.
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Am 13. Juni findet die nächste Limburger Chornacht statt. Seit mehr als 20 Jahren ist dieses Event eine der beliebtesten Musikveranstaltungen der Stadt an der Lahn. Dieses Mal wieder in altgewohnter Weise an vier Spielstätten, die die herrlichen Plätze in der Limburger Altstadt mit einbeziehen: Dom, Walderdorffer Hof, Schlosshof und Hof des Diözesanmuseums.