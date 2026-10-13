Gregorianische Klänge und moderne Chorsätze verschmelzen zu einer bewegenden Klangreise in der Abteikirche Marienstatt. Tiefes Bassfundament, engelsgleiche Höhen und mystische Orgelbilder sorgten für eine „Zeitreise“.
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Tiefe Männerstimmen erklingen am Sonntagnachmittag aus dem hinteren Bereich des Kirchenschiffs der Abteikirche in Marienstatt, während sich die Sänger langsam in Richtung Altarraum bewegen. Darüber erheben sich zwei Oktaven höher Klänge, wie sie wahrscheinlich bereits vor Hunderten von Jahren so oder ähnlich an diesem Ort erklungen sind.