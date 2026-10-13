Klänge aus acht Jahrhunderten Chorkonzert in Marienstatt entführt in eine Klangreise Thomas Hoffmann 13.10.2026, 13:00 Uhr

i Das Männerensemble der Augsburger Domsingknaben unter der Leitung von Domkapellmeister und Organist Stefan Steinemann wechselte oft die Positionen. Schritten die Sänger zu Beginn unter gregorianischem Gesang in Richtung Altarraum, postierten sie sich abwechselnd vor oder hinter ihm oder –unsichtbar, aber in choraler Klangfülle – auf der Orgelempore. Thomas Hoffmann

Gregorianische Klänge und moderne Chorsätze verschmelzen zu einer bewegenden Klangreise in der Abteikirche Marienstatt. Tiefes Bassfundament, engelsgleiche Höhen und mystische Orgelbilder sorgten für eine „Zeitreise“.

Tiefe Männerstimmen erklingen am Sonntagnachmittag aus dem hinteren Bereich des Kirchenschiffs der Abteikirche in Marienstatt, während sich die Sänger langsam in Richtung Altarraum bewegen. Darüber erheben sich zwei Oktaven höher Klänge, wie sie wahrscheinlich bereits vor Hunderten von Jahren so oder ähnlich an diesem Ort erklungen sind.







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