Am 6. April wird die Chorgruppe WIR zum letzten Mal im evangelischen Martin-Luther-Gemeindezentrum in Wirges ihre Stimme erheben. Danach wird sich das Ensemble mit der Stabniederlegung des musikalischen Leiters Hansjörg Klages nach 37 Jahren endgültig aus der heimischen Chorszene verabschieden. Damit geht eine Ära eines Chores zu Ende, der sich neben der Freude am gemeinsamen Singen mit seinen Konzerten auch dem Benefizgedanken verschrieben hat.

Klages und Hajo Jordan blicken im Gespräch mit unserer Zeitung zurück auf die Anfänge eines außergewöhnlichen Chores, der sich aus einem im Jahr 1988 lockeren Zusammentreffen von sangesfreudigen Männern und Frauen zu einer Chorformation etabliert hat, die in der Chorszene Meilensteine gesetzt hat. Zum einen durch ihren musikalischen Schwerpunkt, der auf der Interpretation von modernen religiösen Liedern mit aussagekräftigen Texten lag, zum anderen durch das karitative Engagement, durch das in der Summe an die 15.000 Euro an Spenden zusammengekommen sind, die überwiegend dem Verein „Gerechtigkeit dem Menschen“ (GdM) zugutegekommen sind.

i Ein Foto aus früheren Jahren zeigt die noch junge Gruppe WIR im Jahr 1995 vor der Kirche in Niederelbert. Zweiter von rechts: Hansjörg Klages. Wolfgang Malm. Hans-Peter Metternich

„WIR, das ist nicht nur der Name des Chores, das ist auch seit knapp 40 Jahren eine Art Programm: WIR wollen mit unsren Liedern Freude bereiten. Aber nicht mit Liedern von der Stange. Mal sanft und melodiös, mal fordernd und rhythmisch, präsentieren wir religiöse Texte, die unsere Zuhörer nachdenklich machen sollen.“ So apostrophiert sich das 20-köpfige souveräne Ensemble selbst, das von Anfang der Stunde unter der musikalischen Leitung von Hansjörg Klages aus Siershahn steht und das von Rainer Mies aus Montabaur instrumental begleitet wird.

Die Souveränität kommt allerdings nicht von ungefähr. Sämtliche Mitglieder singen mindestens in einem weiteren Chor, worauf sich nicht zuletzt der bemerkenswerte chormusikalische Klang zurückführen lässt. Das alles wird am 6. April im wahren Sinn des Wortes im evangelischen Martin-Luther-Gemeindezentrum in Wirges ausklingen.

i Von Anfang der Stunde im Jahr 1988 bis zum letzten Konzert am 6. April war Hansjörg Klages der musikalische Leiter der Chorgruppe WIR. Hans-Peter Metternich

Und so hat alles angefangen: Die „lockeren Zusammentreffen“ im Jahr 1988 fanden im vierzehntägigen Rhythmus im Wohnzimmer der Familie Klages in Montabaur statt. Mitglieder der ersten Stunde waren Hansjörg, Rose und Ursel Klages, Ursula Manns, Eva-Maria Kuhn, Carola Binder, Marco Kilian, Winfried Stäcker, Stefan Dommermuth, Dieter Kuch, sowie Eugenie Bonroy (Klavier, ab Sommer 1989 Rainer Mies). Reinhard Höhn bediente das Schlagzeug (bis 1997). Die Mitgliederzahl sei in den 1990er-Jahren etwas aufgestockt worden, nicht zuletzt um Solisten, doch die Zahl der Sängerinnen und Sänger sollte 20 nicht überschreiten, sagt Hansjörg Klages, der nicht nur die Gruppe WIR als Dirigent leitete, sondern auch den Folklore-Chor Montabaur 1977 aus der Taufe gehoben und 20 Jahre geleitet hat, wie er nicht ohne Stolz feststellt.

Der erste öffentliche Auftritt mit überwiegend neuem geistlichem Liedgut war beim Kirchenfest in der evangelischen Lutherkirche in Montabaur im September 1990. Das erste „Chor-Arbeits-Wochenende“, wie Hansjörg Klages es ausdrückt, fand Mitte 1991 im Familienferiendorf Hübingen statt. Wochenendproben wurden zeitweise auch im Jugendheim in Niederelbert durchgeführt. Die Chorproben fanden ansonsten immer noch im Wohnzimmer von Familie Klages statt, das habe sich erst ab 1996 geändert. „Die Leidenschaft unseres Chores war nicht nur das gemeinsame Singen, wir räumten auch dem gemeinschaftlichen Feiern bei Geburtstagen, Hochzeiten, Taufen oder beim Sommerfest der Gruppe mit Partnerinnen und Partnern einen hohen Stellenwert ein“, verweisen Hansjörg Klages und Hajo Jordan unisono auf das gesellschaftliche Miteinander der Gruppe WIR.

i Rainer Mies war seit 1989 bis zuletzt der musikalische Begleiter der Gruppe WIR am Keyboard. Hans-Peter Metternich

„Ab 1996 gab es für den Chor jährlich zwei Intensivproben, ein Wochenende im Frühjahr, eines im Herbst. Ziel waren danach die Mitgestaltung von ein oder zwei Gottesdiensten und die Durchführung eines Benefizkonzertes“, berichtet Hansjörg Klages weiter. „Seit 2018 sind wir nur noch mit Benefizkonzerten, vor allem zugunsten des Vereines Gerechtigkeit den Menschen, aufgetreten.“ Dabei habe die Corona-Pandemie zwischen 2020 und 2022 einen Strich durch alle Aktivitäten des Chores gemacht. „Nach unseren beiden letzten Konzerten im Oktober 2023 in Eitelborn und im Oktober 2024 in Winden wird nun unser Chor am 6. April in Wirges seinen endgültig letzten Auftritt bestreiten“, sagt Hansjörg Klages. Er wird wenige Tage vor dem Auftritt 80 Jahre alt. Für ihn ein Grund, den Dirigentenstab niederzulegen.

„Unser Abschiedskonzert soll ein gelungener Abschluss von fast vier Jahrzehnten engagierten Singens in der Gemeinschaft sein. Wenn wir in dieser Zeit zum einen mit unserem Gesang und zum anderen mit den Konzerten für einen guten Zweck Freude und Hilfe unter die Menschen gebracht haben, dann hat sich unser musikalisches Wirken gelohnt“, sagen Hansjörg Klages und Hajo Jordan, die die Freunde niveauvollen Chorgesanges zum letzten Konzert der Gruppe WIR am 6. April, 17 Uhr, ins evangelische Martin-Luther-Gemeindezentrum in Wirges einladen.