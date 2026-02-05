Konzert in der Kirche
Chorgesang aus San Francisco begeistert in Gackenbach
Leidenschaft pur prägte die Vorträge der Sänger von Chanticleer.
Hans-Peter Metternich

Auf ihrer Europa-Tour hat das US-amerikanische Vokalensemble „Chanticleer“ auch Station in Gackenbach gemacht. In der voll besetzten katholischen Kirche St. Bartholomäus sangen die Männer Lieder, die in unserer Region eher selten zu hören sind.

Mit „Chanticleer“ aus San Francisco gastierte am Mittwoch auf Einladung des Männerchores Cäcilia Horbach die „Weltspitze der Männerchöre“, wie das Ensemble aus Kalifornien in der internationalen Chorszene bezeichnet wird, in der katholischen Kirche St.

