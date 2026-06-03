Sommernacht in Fehl-Ritzhausen Chorespondenz & Friends verzaubern bei Open-Air-Konzert 03.06.2026, 15:00 Uhr

i Die Formation Chorespondenz aus Fehl-Ritzhausen (Foto) hatte zum Sommer-Open-Air Freunde zum gemeinsamen Singen eingeladen. Während des Konzerts herrschte im Innenhof der Kirche eine wunderbare Stimmung. Röder-Moldenhauer

Ein lauer Sommerabend, vier Chöre und ein gemeinsames Finale bescherten dem Kirchhof in Fehl-Ritzhausen Gänsehaut. Stimmung, Vielfalt und überraschende Momente verwandelten das Open-Air in ein echtes Gemeinschaftserlebnis.

Was ursprünglich mit einem sorgenvollen Blick auf die Wettervorhersage begann, entwickelte sich am Samstagabend zu einem stimmungsvollen Sommerkonzert unter freiem Himmel. Beim „Chorespondenz & Friends Open Air“ im Innenhof der evangelischen Kirche Fehl-Ritzhausen erlebten die zahlreichen Besucher einen musikalischen Abend voller Gemeinschaft, Vielfalt und Begeisterung.







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