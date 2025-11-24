In Wirges und Höhn Chorensemble bietet mit Suppè-Requiem wunderbare Abende Hans-Peter Metternich 24.11.2025, 20:00 Uhr

i Dankbar nimmt Christoph Rethmeier den begeisterten Applaus der Konzertgäste für ein musikalisches Kleinod entgegen. Hans-Peter Metternich

Ein Requiem, das manchmal mit leichter, fast humorvoller Musik daherkommt? Das Werk „Missa pro defunctis“ von Franz von Suppè wurde am Wochenende gleich zweimal von einem großen Chorensemble in beeindruckender Weise zu Gehör gebracht.

Der Konzertchor Wirges und der Chor des Evangelischen Dekanats Westerburg, Vox Humana, haben als 70-köpfiges Chorensemble am vierten Novemberwochenende mit ihren Debütauftritt in dieser Formation ein Glanzlicht entzündet. Im Mittelpunkt der zwei Konzerte (am Samstag in der katholischen Kirche in Wirges und am Sonntag in der katholischen Kirche in Höhn) stand das Requiem „Missa pro defunctis“ von Franz von Suppè.







