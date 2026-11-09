Überraschungen in Wirges Chor Vocaholbach verzaubert mit „Our Greatest Show“ Hans-Peter Metternich 09.11.2026, 06:00 Uhr

i Jack (Timo Schattner) beim Interview in der Vorstellung „Our Greatest Show“ vom Großholbacher Chor „Vocaholbach“. Hans-Peter Metternich

Vocaholbach verwandelte das ausverkaufte Bürgerhaus in Wirges in ein mitreißendes Musiktheater: Moderne Chormusik, Schauspiel und überraschende Momente fesselten das Publikum fast drei Stunden. Ein Abend der Extraklasse mit einer Botschaft für jeden.

Seit Jahren begeistert der Großholbacher Chor „Vocaholbach“ sein Publikum mit außergewöhnlichen Showkonzepten, musikalischer Vielfalt und kreativen Inszenierungen. Diesem hohen Anspruch blieb das Ensemble treu und präsentierte am Samstagabend vor nahezu 800 Freunden anspruchsvoller musikalischer und theatralischer Unterhaltung im ausverkauften Bürgerhaus von Wirges „Our Greatest Show“ mit moderner Chorliteratur, mitreißenden Stimmen und einer ...







Artikel teilen

Artikel teilen