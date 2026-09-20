Gemeinsames Singen begeistert Chor-Premiere in Holler: Männer- und Frauenchor vereint Hans-Peter Metternich 20.09.2026, 18:00 Uhr

i Den Damen von „Voi’Sis“ flog vor lauter Freude am Singen im Chor der Stöpsel aus der Seele. Und das darf durchaus anerkennend verstanden werden. Hans-Peter Metternich

Erstmals standen ein Männer- und ein Frauenchor aus Horbach gemeinsam auf der Bühne in Holler – ein Abend voller Klangvielfalt und spürbarer Begeisterung. Das Publikum erlebte überraschende Arrangements und mitreißende Momente.

In der Kultur- und Sporthalle Holler gab es am Samstagabend eine chormusikalische Premiere: Der MGV Cäcilia Horbach beschritt mit seinem Jahreskonzert unter dem Motto „Unterwegs im Chorgesang“ neue Wege und brachte erstmals seine beiden Chöre, das traditionelle Männerensemble und den Anfang des Jahres neu gegründeten Frauenchor „Voi'Sis Horbach“, gemeinsam auf die Bühne.







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