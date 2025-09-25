„Chorespondenz“ lud ein: Chor aus Fehl-Ritzhausen und Gäste begeistern Publikum
Singen verbindet – auch über Kreis- und Landesgrenzen hinweg. Davon konnten sich die Besucher jetzt bei einem Konzert in der Denkfabrik in Bad Marienberg-Eichenstruth überzeugen.
Musik kennt keine Grenzen – das bewiesen jetzt gleich zwei Chöre in der voll besetzten Denkfabrik in Eichenstruth. Unter dem Motto „Grenzenlos – Singen verbindet“, traten der Rock-/Pop-Chor „Chorespondenz“ der Klangwelt Fehl-Ritzhausen und der Siegener Chor „SingAlong“ gemeinsam auf, schreibt die Klangwelt in einem Bericht über das Konzert.