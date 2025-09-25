„Chorespondenz“ lud ein Chor aus Fehl-Ritzhausen und Gäste begeistern Publikum 25.09.2025, 09:18 Uhr

i Die Chorformation „Chorespondenz“ der Klangwelt Fehl-Ritzhausen, der Gastchor “Sing Along” aus Siegen und Band begeisterten mit ihrem Konzert in der Denkfabrik in Bad Marienberg-Eichenstruth. Röder-Moldenhauer

Singen verbindet – auch über Kreis- und Landesgrenzen hinweg. Davon konnten sich die Besucher jetzt bei einem Konzert in der Denkfabrik in Bad Marienberg-Eichenstruth überzeugen.

Musik kennt keine Grenzen – das bewiesen jetzt gleich zwei Chöre in der voll besetzten Denkfabrik in Eichenstruth. Unter dem Motto „Grenzenlos – Singen verbindet“, traten der Rock-/Pop-Chor „Chorespondenz“ der Klangwelt Fehl-Ritzhausen und der Siegener Chor „SingAlong“ gemeinsam auf, schreibt die Klangwelt in einem Bericht über das Konzert.







