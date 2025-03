Gemeinsam setzen sich die Verbandsgemeinden (VG) Bad Marienberg, Rennerod und Westerburg dafür ein, dass ein Gesundheitszentrum in Westerburg realisiert werden kann, um die medizinische Versorgung vor Ort zu sichern. Nachdem der Mediziner Dennis Ferdinand bereits im Dezember dem VG-Rat Westerburg die Pläne dazu vorgestellt hatte, ging es nun in der jüngsten Ratssitzung darum, eine Lösung für die Finanzierungslücke zu finden, die rund 5 Millionen Euro beträgt. Konkret beraten wurde über die Förderung im Rahmen des Regionalen Zukunftsprogrammes des Landes (RZN) sowie um die Freigabe des Geldes für den Ankauf des Grundstücks für das Gesundheitszentrum in Westerburg.

Einleitend erläuterte Bürgermeister Markus Hof nochmals den Grundgedanken: Die drei Verbandsgemeinden organisieren zusammen mit den Hausärzten Dennis Ferdinand und Thomas Urbach sowie der Investorengruppe Böker & Paul den Bau eines Gesundheitszentrums. Dafür konnten bereits Fachärzte gewonnen werden, die nun bereits seit drei Jahren an ihrer Interessensbekundung festhalten (Kardiologie, Radiologie, Dermatologie, HNO, Allgemeinmediziner, Gynäkologie, Orthopädie, Neurochirurgie, Gastroenterologie und Zahnmedizin). Die Vorarbeit ist also geleistet. „Wir können für unsere Region eine tolle Sache schaffen. Aber es fehlt noch Geld“, brachte Hof den Stand der Dinge auf den Punkt.

„Lasst uns in die Puschen kommen. Das ist eine Chance, die wir in den nächsten 20 Jahren nicht mehr bekommen.“

Bürgermeister Markus Hof zu dem Vorhaben

Die Finanzierungslücke soll nun mithilfe von Fördergeldern des Landes geschlossen werden. Dabei geht es um 2 Millionen, welche sich die VG Westerburg aus dem Förderprogramm erhofft, hinzu kommt das Geld für das Grundstück (600.000 Euro). Die VG Bad Marienberg müsse noch über ihren Anteil (1 Million Fördermittel) entscheiden, und auch der Kreis werde sich beteiligen. Die VG Rennerod sei organisatorisch mit im Boot, erhalte aber keine Fördergelder aus dem Zukunftsprogramm des Landes, werde sich also finanziell nicht beteiligen, führte Hof aus. Trotzdem konnte er feststellen: „Wir werden in die 5-Millionen-Nähe kommen.“ Er appellierte an den Rat: „Heute geht es darum, dass wir die Förderung beantragen können. Lasst uns in die Puschen kommen. Das ist eine Chance, die wir in den nächsten 20 Jahren nicht mehr bekommen.“

David Olberts (SPD) war es wichtig zu wissen, dass dort dann Kassenpatienten gleichberechtigt versorgt werden, also nicht auf Privatpatienten umgeswitcht werde. „Die Kassenärztliche Vereinigung vergibt Plätze für Kassenpatienten“, entkräftete Hof diese Sorge. „Das ist ein tolles Projekt, das uns voranbringen wird“, meinte Ulrike Fuchs (WuB), allerdings gäbe es noch viele Fragen. Ihr Vorschlag, diese in einer eigens dafür einberufenen Sitzung zu klären, wurde nicht aufgegriffen.

Einmütiger Ratsbeschluss

Das Projekt unbedingt zu fördern, dafür sprach sich Bailey Wollenweber (AfD) aus, die Chance solle man unbedingt nutzen. Von einem absoluten Glücksfall, hier so viele Fachärzte ansiedeln zu können, sprach Janick Pape (CDU) und betonte: „Wir dürfen jetzt keine Zeit verstreichen lassen, dürfen nicht eine Sekunde zögern“. Das sei eine „tolle Sache“, erklärte ebenso Rainer Kempf (FDP), und auch Roswitha Flender signalisierte für die WuB-Fraktion: „Wenn die Finanzierung steht, ist das eine Sache, die wir absolut unterstützen“. „Wenn wir das jetzt nicht machen, sind wir selbst schuld“, meinte Günter Weigel (Grüne).

Im Ergebnis der Diskussion beschloss der VG-Rat, aus dem Förderprogramm RZN einen Zuschuss in Höhe von 2 Millionen Euro für das Gesundheitszentrum bereitzustellen. Der Bürgermeister wurde ermächtigt, die dafür notwendigen rechtlichen Voraussetzungen in Absprache mit dem Fördermittelgeber zu schaffen. Zweitens wurde er ermächtigt, in Abstimmung mit dem Fördermittelgeber, den Ankauf des Grundstücks durchzuführen beziehungsweise den Zuschuss zum Ankauf zu vergeben.

Sondersitzung zum Thema am 9. April in Bad Marienberg

Ein erster Stimmungstest in der jüngsten Sitzung des VG-Rates Bad Marienberg deutet darauf hin, dass auch dieses Gremium das Vorhaben in Westerburg unterstützt. Die finale Entscheidung darüber soll frühestens in einer Sondersitzung am 9. April fallen. An diesem Tag werden Dennis Ferdinand und Markus Hof das Projekt vorstellen. Sollten danach noch weitere Fragen offen sein und die Beratungszeit am 9. April nicht reichen, hätte Bad Marienbergs Bürgermeister Andreas Heidrich nach eigener Aussage kein Problem damit, noch eine weitere Sitzung zu diesem Thema einzuberufen.

„Es geht am 9. April zunächst nur um einen Grundsatzbeschluss. Bis dahin werden wir noch keine Klarheit darüber haben, ob das Land die Verwendung der Fördermittel dafür genehmigt.

Andreas Heidrich, Bürgermeister VG Bad Marienberg

Zugleich macht er deutlich, dass die Zeit bis zur Antragstellung knapp bemessen ist, die Frist beim Land endet am 31. August. Auch wenn rechtlich noch nicht zweifelsfrei geklärt ist, und vermutlich auch noch nicht bis zur nächsten Sitzung geklärt sein wird, ob das Land die Fördermittel für das Gesundheitszentrum tatsächlich freigibt, drängt er daher dennoch darauf, dass zeitnah im Rat ein Grundsatzbeschluss gefasst wird, ob das Bauvorhaben in Westerburg unterstützt werden soll oder nicht.

Unterstützung in Höhe von 1 Million Euro geplant

Insgesamt hat das Land der VG Bad Marienberg eine Fördersumme in Höhe von 3,1 Millionen Euro aus dem RZN in Aussicht gestellt. Der Rat hat bereits beschlossen, den Betrag von 3 Millionen Euro zu zwei Dritteln den 17 Ortsgemeinden und der Stadt zur Verfügung zu stellen, das letzt Drittel soll bei der VG verbleiben, die damit die Unterstützung des Gesundheitszentrums plant. Die restlichen 100.000 Euro aus dem Förderprogramm sollen, auf Antrag der CDU-Fraktion, den Vereinen in der Kommune zugutekommen, die damit eigene Ideen verwirklichen könnten. Zu dem genauen Antragsprozedere soll es möglichst demnächst eine zentrale Infoveranstaltung für Gemeinden und Vereine geben.

Die Sondersitzung des VG-Rates Bad Marienberg zum Thema Gesundheitszentrum findet am Mittwoch, 9. April, um 17 Uhr im Jürgen-Schmidt-Saal der Verwaltung statt.