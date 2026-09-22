Nachdem der frühere Bürgermeister der VG Wallmerod Klaus Lütkefedder Landrat geworden ist, wird am 29. November sein Nachfolger gewählt. Der Kandidat der CDU kennt sich bereits bestens in der VG-Verwaltung aus.
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Der 52-jährige Büroleiter der Verbandsgemeinde Wallmerod, Thomas Wolf, soll seinen bisherigen Chef Klaus Lütkefedder (CDU), der seit wenigen Tagen Westerwälder Landrat ist, als Bürgermeister beerben. Das haben die Mitglieder des CDU-Gemeindeverbandes Wallmerod nahezu einstimmig entschieden.