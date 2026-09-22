Wahl in der VG Wallmerod CDU nominiert Thomas Wolf als Bürgermeister-Kandidat Markus Müller 22.09.2026, 18:00 Uhr

i Seine Bewerbungsrede Thomas Wolf nicht nur dazu, seinen Werdegang in der Verwaltung zu erläutern, sondern auch zu erklären, warum ein Bürgermeister nicht unbedingt in seiner Verbandsgemeinde wohnen muss. Markus Müller

Nachdem der frühere Bürgermeister der VG Wallmerod Klaus Lütkefedder Landrat geworden ist, wird am 29. November sein Nachfolger gewählt. Der Kandidat der CDU kennt sich bereits bestens in der VG-Verwaltung aus.

Der 52-jährige Büroleiter der Verbandsgemeinde Wallmerod, Thomas Wolf, soll seinen bisherigen Chef Klaus Lütkefedder (CDU), der seit wenigen Tagen Westerwälder Landrat ist, als Bürgermeister beerben. Das haben die Mitglieder des CDU-Gemeindeverbandes Wallmerod nahezu einstimmig entschieden.







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