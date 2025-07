In Montabaur wurde in den vergangenen Jahren viel gebaut, doch es fehlen weiterhin Wohnungen. Vor allem kleine Appartements sind Mangelware. Die CDU im Stadtrat will dieses Problem nun mit einer Änderung der Stellplatzsatzung entschärfen.

Weniger verpflichtende Stellplätze für kleine Wohnungen, damit mehr kleine Wohnungen gebaut werden: Das schlägt die CDU-Fraktion im Montabaurer Stadtrat vor, um den Wohnungsmangel in der Westerwälder Kreisstadt zu lindern. Hintergrund ist eine Regelung in der Stellplatzsatzung, die vorsieht, dass für Wohnungen mit mehr als 30 Quadratmetern Wohnfläche zwei Pkw-Stellplätze nachgewiesen werden müssen. Die CDU möchte nun erreichen, dass zukünftig bis zu einer Wohnungsgröße von 50 Quadratmetern ein Stellplatz ausreicht.

In einer Sitzung der zuständigen Ausschüsse erklärte Susanne Görg (CDU) den Hintergrund des Antrags. Demnach sei es für Bauherren meist attraktiver, eine Wohnung mit 80 oder 90 Quadratmetern Fläche zu schaffen als zwei Wohnungen, die nur halb so groß sind. Einer der Hauptgründe sei die Pflicht, schon für vergleichsweise kleine Wohnungen zwei Pkw-Stellplätze nachweisen zu müssen – genauso viele wie für ein Einfamilienhaus mit mehr als 100 Quadratmetern Wohnfläche. Für Investoren sei es deshalb einfacher und lukrativer, größere Wohnungen zu bauen, obwohl es in Montabaur eine hohe Nachfrage nach kleinen und bezahlbaren Wohneinheiten gebe, so Görg.

„ Die Parkplatzsituation im Quartier Süd ist eine Katastrophe.“

Thomas Selbach (FDP).

Die Einschätzung, dass es in Montabaur zu wenig kleine Wohnungen gibt, teilten auch die anderen Fraktionen im Stadtrat. Kontrovers diskutiert wurde in den Ausschüssen allerdings die Frage, ob sich dieses Problem durch eine Änderung der Stellplatzsatzung lösen lässt oder ob man damit womöglich neue Probleme schafft. Parkplätze seien in einigen Teilen der Stadt nämlich ebenfalls Mangelware – und dieses Problem könnte sich durch eine Nachverdichtung nochmals verschärfen, so die Befürchtung.

Als Beispiel nannten Thomas Selbach (FDP) und Thomas Seel (FWG) den Stadtteil Quartier Süd. „Dort ist die Parkplatzsituation eine Katastrophe“, sagte Selbach. „Es gibt jetzt schon viel zu wenig Stellplätze.“ Wenn man Baulücken durch kleine Wohnungen schließe, für die nur ein Parkplatz nachgewiesen werden muss, könnte sich das Problem noch verschärfen, hieß es.

i Alle legalen Stellplätze an der Straße belegt: So sieht es in manchen Montabaurer Stadtteilen regelmäßig aus. Thorsten Ferdinand

Die CDU-Fraktion teilte diese Bedenken allerdings nicht. „Wer zieht denn mit zwei Autos in eine 40-Quadratmeter-Wohnung?“, fragte Susanne Görg. Peter Hülshörster warnte davor, die Probleme Wohnungsmangel und Parkplatzmangel zu vermischen. „Das hat nichts miteinander zu tun“, meinte der CDU-Fraktionsvorsitzende. Im Quartier Süd zum Beispiel gebe es noch ungenutzte Stellplätze, die allerdings kostenpflichtig seien. Einige Mieter stellten ihre Autos deshalb lieber auf die Straße, sodass dort alles zugeparkt sei.

Harald Birr (SPD) schloss sich im Wesentlichen der CDU-Position an. Es sei wichtig, den Bau kleiner Wohnungen attraktiver zu machen, sagte er. Der Parkplatzmangel hingegen sei in anderen Städten häufig noch gravierender als in Montabaur. In Limburg zum Beispiel sei es noch deutlich schwieriger, einen freien Parkplatz an der Straße zu finden.

„Wer zieht denn mit zwei Autos in eine 40-Quadratmeter-Wohnung?“

Susanne Görg (CDU).

Gleichwohl kann der Stadtrat nicht ohne Weiteres die Stellplatzsatzung ändern, sagte Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher, die das Thema vor der Sitzung mit Bauamtsleiterin Kathrin Schmidt besprochen hatte. Hintergrund: Laut Landesbauordnung müssen beim Wohnungsbau Stellplätze in ausreichender Anzahl nachgewiesen werden, wobei auch das ÖPNV-Angebot eine Rolle spielt. Es kann deshalb sein, dass in einer Stadt wie Koblenz bei kleinen Wohnungen ein Stellplatz ausreicht, weil man auch mit dem Bus viele Ziele erreichen kann, während in einer Kleinstadt wie Montabaur diese Möglichkeit oftmals nicht besteht. Erst kürzlich habe die Straßenverkehrsbehörde deshalb einen Antrag auf eine Stellplatzreduzierung für eine geplante, kleine Wohnung in Montabaur abgelehnt, erklärte Schmidt.

Letztlich entschieden die städtischen Ausschüsse deshalb, das Anliegen der CDU-Fraktion zunächst von der Verwaltung prüfen zu lassen. Nach der Sommerpause soll es dann erneut auf die Tagesordnung der politischen Gremien gesetzt werden.