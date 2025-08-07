2024 war er noch Stadtbürgermeisterkandidat der CDU Selters. Nun ist Ralf Urban aus Partei und Fraktion ausgetreten, um mit Peter Ortmann eine eigene Wählergruppe zu gründen. Im Gespräch mit unserer Zeitung erläutern sie die Hintergründe.

Politischer Paukenschlag im Selterser Stadtrat: Nur ein Jahr nach der Kommunalwahl verliert die CDU-Fraktion ihre beiden Vorsitzenden. Peter Ortmann und Ralf Urban sind aus der christdemokratischen Partei ausgetreten und haben die Gründung einer eigenen Stadtratsfraktion mit dem Namen „Konzept 26“ angekündigt. In der nächsten Ratssitzung am Montag, 11. August, soll dieser Schritt auch offiziell vollzogen werden.

Für manchen Bürger mag das überraschend kommen. Schließlich hatte sich Ralf Urban noch im vergangenen Jahr als CDU-Kandidat für das Amt des Stadtbürgermeisters beworben. Zwar verlor er die Direktwahl gegen den langjährigen Amtsinhaber Rolf Jung (Bürgerliste). Nichtsdestotrotz übernahm der Wahl-Westerwälder anschließend den CDU-Fraktionsvorsitz, und Peter Ortmann wurde als neues Ratsmitglied sein Stellvertreter.

i Der Bau eines barrierefreien Zugangs von der Rheinstraße zum John-Peter-Altgeld-Platz zählt für die Ex-CDU'ler zu den teuren Nice-to-have-Projekten der Stadt Selters. Thorsten Ferdinand

Dass sie nun die Fraktion der Christdemokraten verlassen, hat laut Ortmann und Urban mehrere Gründe, die allerdings alle politische Ursachen haben. Menschlich verstehe man sich weiterhin gut mit den Mitgliedern der Selterser CDU, betonen sie. Urban versichert, er stehe noch immer hinter seiner Aussage aus dem Wahlkampf, dass es sich um „eine geniale Truppe“ handele.

Inhaltlich hat Urban für die CDU allerdings nicht mehr viel Lob übrig, was vor allem bundespolitische Gründe hat. Der 64-Jährige hatte im Wahlkampf stets betont, dass eine sparsame Haushaltsführung für ihn oberste Priorität habe. In diesem Zusammenhang wirft er Bundeskanzler Friedrich Merz vor, seine Wahlversprechen gebrochen zu haben. Dessen Schuldenpolitik war für beide Männer Anlass für ihren Parteiaustritt, sagen sie.

„Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum und weniger Spinnereien.“

Peter Ortmann kündigt Klartext im Selterser Stadtrat an.

In Selters wiederum hatten sie als Mitglieder der CDU-Fraktion das Gefühl, ihre Meinung nicht so deutlich sagen zu können, wie sie es für angebracht hielten. „Wir sind beide überzeugte Demokraten“, versichert Ortmann. Es sei nicht ihr Ziel, radikale Ansichten zu äußern, aber sie wollten Missstände in Zukunft klarer ansprechen. „Stadtbürgermeister Jung und die Beigeordneten bieten uns dafür viel Angriffsfläche“, sagen sie.

Ortmann und Urban liefern bereits im Gespräch mit unserer Zeitung einen Vorgeschmack. Ihrer Meinung nach hat die Stadt in den vergangenen Jahren zu viel Geld für unnötige „Nice-to-have-Projekte“ ausgegeben und dabei wichtige Aufgaben vernachlässigt. So kritisiert Ortmann, dass eine sechsstellige Summe in einen barrierefreien Zugang von der Rheinstraße zum John-Peter-Altgeld-Platz investiert wird, während die Menschen keinen bezahlbaren Wohnraum mehr finden. Anstatt „Sonnensegel und Seifenspender“ zu bauen, sollte sich die Kommune seiner Meinung nach lieber um die Digitalisierung und den Glasfaserausbau kümmern. „Wir wollen keine Spinnereien mehr”, sagt Ortmann, der als selbstständiger Unternehmer künftig „noch mehr Wirtschaftsgeist” in den Rat einbringen will.

Neue Fraktionsvorsitzende bereits benannt

Mit der CDU-Fraktion sei man sich in den meisten kommunalpolitischen Punkten durchaus einig. Allerdings habe man rhetorisch bisher nicht alle Register ziehen können, da einige ehrenamtliche Ratsmitglieder keine scharfe verbale Auseinandersetzung im Stadtrat wollten, meinen sie. Urban kommt aus Gelsenkirchen und auch Ortmann hat familiäre Wurzeln im Ruhrgebiet. Dort werde „Klartext“ gesprochen, sagen die beiden Männer und geben damit sogleich auch ihre Marschrichtung in Selters vor. Im Stadtrat wollen sie künftig kein Blatt mehr vor den Mund nehmen.

Nach dem Austritt der beiden Männer muss die CDU kurzfristig neue Fraktionssprecher im Stadtrat benennen. Die Aufgabe des Fraktionsvorsitzenden übernimmt nun Dennis Savas. Neue Stellvertreterin ist Nicole Schürkes-Schmidt, wie aus der Mitteilungsvorlage für die Stadtratssitzung am Montag hervorgeht. Diese beginnt um 19 Uhr im Sitzungssaal des VG-Rathauses. Die CDU Selters war aufgrund der Ferienzeit kurzfristig nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.