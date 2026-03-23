Landtagswahl im Westerwald CDU gewinnt alle Verbandsgemeinden im Westerwaldkreis Thorsten Ferdinand 23.03.2026, 18:00 Uhr

i Gordon Schnieder und seine CDU sind auch im Westerwald die lachenden Sieger der Landtagswahl. Röder-Moldenhauer

Der politische Wind hat sich gedreht. Auch in ihren Hochburgen im Westerwald hat die SPD heftige Verluste hinnehmen müssen. Wir haben uns die Wahlergebnisse in den einzelnen Verbandsgemeinden genauer angesehen.

Das Ergebnis der Landtagswahl am Sonntag war für die CDU im Westerwaldkreis ein Erfolg auf ganzer Linie: In allen zehn Verbandsgemeinden des Landkreises erreichten die Christdemokraten die Mehrheit der Zweitstimmen. Ihr bestes Ergebnis erzielten sie in der VG Wallmerod mit 40,9 Prozent.







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