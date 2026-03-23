Der politische Wind hat sich gedreht. Auch in ihren Hochburgen im Westerwald hat die SPD heftige Verluste hinnehmen müssen. Wir haben uns die Wahlergebnisse in den einzelnen Verbandsgemeinden genauer angesehen.
Lesezeit 3 Minuten
Das Ergebnis der Landtagswahl am Sonntag war für die CDU im Westerwaldkreis ein Erfolg auf ganzer Linie: In allen zehn Verbandsgemeinden des Landkreises erreichten die Christdemokraten die Mehrheit der Zweitstimmen. Ihr bestes Ergebnis erzielten sie in der VG Wallmerod mit 40,9 Prozent.