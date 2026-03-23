Landtagswahl im Westerwald
CDU gewinnt alle Verbandsgemeinden im Westerwaldkreis
Gordon Schnieder und seine CDU sind auch im Westerwald die lachenden Sieger der Landtagswahl.
Gordon Schnieder und seine CDU sind auch im Westerwald die lachenden Sieger der Landtagswahl.
Röder-Moldenhauer

Der politische Wind hat sich gedreht. Auch in ihren Hochburgen im Westerwald hat die SPD heftige Verluste hinnehmen müssen. Wir haben uns die Wahlergebnisse in den einzelnen Verbandsgemeinden genauer angesehen.

Lesezeit 3 Minuten
Das Ergebnis der Landtagswahl am Sonntag war für die CDU im Westerwaldkreis ein Erfolg auf ganzer Linie: In allen zehn Verbandsgemeinden des Landkreises erreichten die Christdemokraten die Mehrheit der Zweitstimmen. Ihr bestes Ergebnis erzielten sie in der VG Wallmerod mit 40,9 Prozent.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungPolitik (LaWa)

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren