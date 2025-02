Mehrheit in allen VGs CDU erobert Wahlkreis Montabaur flächendeckend zurück 24.02.2025, 13:39 Uhr

i Die großen Plakate der ehemaligen Ampel-Partner brachten am Ende nichts. Alle drei Parteien mussten auch im Westerwald Verluste hinnehmen. Thorsten Ferdinand

Der Schock saß tief bei den Wäller Christdemokraten, als sie 2021 ihren Mann im Bundestag verloren. Mit der Wahl 2025 sind die Verhältnisse aus Sicht der CDU wieder geradegerückt. Wir haben uns die Ergebnisse in allen Verbandsgemeinden angeschaut.

Bei der Bundestagswahl am Sonntag hat die Westerwälder CDU den Wahlkreis Montabaur flächendeckend zurückerobert, nachdem dieser 2021 von der SPD gewonnen wurde. Die Christdemokraten konnten in allen Verbandsgemeinden die meisten Stimmen verbuchen. Vor vier Jahren hatte die CDU sechs der zehn VGs im Westerwaldkreis an die SPD verloren.

