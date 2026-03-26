Nach Wahlerfolg im Westerwald CDU-Basis setzt auf Stärkung der Kommunen Angela Baumeier

Markus Eschenauer

Nadja Hoffmann-Heidrich 26.03.2026, 12:00 Uhr

i Gordon Schnieder und Jenny Groß oben in der Mitte, der Rest drumherum. Das passt zum Wahlergebnis im Wahlkreis 6 (Montabaur) Im oberen Westerwald steht Janick Pape neben dem künftigen Ministerpräsidenten - und bildet hier ein "starkes Team". Volker Horz

Den Christdemokraten im Westerwaldkreis, und vor allem dem oberen, kann auch das jetzt etwas regnerische Wetter die Laune nicht verhageln. Gleichzeitig hat die Partei-Basis ganz klare Erwartungen an die künftige Landesregierung mit CDU-Vorsitz.

Ob sie der CDU-Basis zuzurechnen sind, kann jeder für sich entscheiden. Aber Stephan Krempel, Klaus Lütkefedder und Kai Müller sind für die Christdemokraten im Westerwaldkreis sehr präsent und setzen sich für die Partei seit vielen Jahren ein. Deshalb haben wir sie stellvertretend gefragt, wie sie auf den Wahlabend zurückblicken und auch danach, was sie von Mainz künftig erwarten.







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