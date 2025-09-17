Westerwälder Literaturtage Cato – Unbekannte Heldin des Widerstands 17.09.2025, 15:00 Uhr

i Hermann Vinke hat sich intensiv mit dem Leben und Wirken der Widerstandskämpferin Cato Bontjes van Beek befasst. Basierend auf Briefen und geheimen Botschaften der jungen Frau hat er ihre Biografie herausgegeben. Daraus las er im Keramikmuseum in Höhr-Grenzhausen. Katrin Maue-Klaeser

Einen sehr persönlichen Einblick in das Leben der Widerstandskämpferin Cato Bontjes van Beek gewährte Hermann Vinke anlässlich der Westerwälder Literaturtage im Keramikmuseum in Höhr-Grenzhausen. Dort sind derzeit Arbeiten ihres Vaters ausgestellt.

Cato so bekannt zu machen wie Sophie Scholl: Dieses Ziel verfolgt der Autor und Journalist Hermann Vinke gar nicht, sagt er. Aber der Widerstandskämpferin Cato Bontjes van Beek zur gebührenden Aufmerksamkeit und ihrem Leben und Wirken zu Bekanntheit zu verhelfen, liegt dem 85-Jährigen sehr am Herzen.







