Einen sehr persönlichen Einblick in das Leben der Widerstandskämpferin Cato Bontjes van Beek gewährte Hermann Vinke anlässlich der Westerwälder Literaturtage im Keramikmuseum in Höhr-Grenzhausen. Dort sind derzeit Arbeiten ihres Vaters ausgestellt.
Cato so bekannt zu machen wie Sophie Scholl: Dieses Ziel verfolgt der Autor und Journalist Hermann Vinke gar nicht, sagt er. Aber der Widerstandskämpferin Cato Bontjes van Beek zur gebührenden Aufmerksamkeit und ihrem Leben und Wirken zu Bekanntheit zu verhelfen, liegt dem 85-Jährigen sehr am Herzen.