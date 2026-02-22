Linke-Kandidat im Wahlkreis 6
Catania: Ziel ist Politik der sozialen Gerechtigkeit
Lorenzo Catania geht für die Partei Die Linke bei der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis 6 ins Rennen.
Nils Klüber

Neun Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 6 (Montabaur) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Lorenzo Catania. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber von Die Linke selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Lorenzo Catania tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 6 (Montabaur) für die Partei Die Linke an.

