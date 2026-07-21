Aktion in Rotenhain Cars&Kids Oldtimertreffen unterstützt kranke Kinder Mariam Nasiripour 21.07.2026, 09:00 Uhr

i Ein Blick in das Fahrzeuginnere offenbart die Großzügigkeit der Besucher. Mariam Nasiripour

Die Veranstaltung ist ein so großer Erfolg, wie Organisator Fabian Herold nicht zu träumen wagte. Viele Unterstützer tragen zu dem positiven Ergebnis bei, welches dem Kinderhospiz und der neunjährige Karolina und Familie hilft.

Mehr als 15.000 Euro hat Fabian Herold mit seinem Charity Event „Cars & Kids – Oldtimertreffen“ am vergangenen Samstag sammeln können. „Es ist verrückt und unfassbar“, sagt er. Das Spendengeld geht zu gleichen Teilen an das Kinderhospiz Hachenburg und an die kleine Karolina und ihre Mutter Kerstin aus Rotenhain.







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