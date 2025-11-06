Carmen Engel leitet mit Begeisterung den Stöffelpark

Die Nachfolgerin von Martin Rudolph schwärmt von der Vielfalt des Geländes in Enspel. Der Veranstaltungskalender ist gut gefüllt, auch bereits für das kommende Jahr, indem es wieder ein Stöffelfest geben wird.
Lesezeit 3 Minuten
Was Carmen Engel am Stöffelpark fasziniert? „Die Vielfalt“, sagt sie mit Begeisterung in der Stimme. Und beginnt aufzuzählen: Hier vereinen sich historische Industrieanlage mit interessanter Geologie, jahrhundertealte Geschichte mit Kultur und Zeugnissen der früheren Arbeitswelt, hier trifft Stöffelmaus auf moderne Kunst, Natur auf Technik.