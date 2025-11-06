Geopark im Westerwald Carmen Engel leitet mit Begeisterung den Stöffelpark 06.11.2025, 17:00 Uhr

i Carmen Engel ist seit Juli 2025 die Geschäftsleiterin des Stöffelparks und somit die Nachfolgerin von Martin Rudolph, mit dem sie viele Jahre zusammengearbeitet hat. C_Roemo_Tim Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Die Nachfolgerin von Martin Rudolph schwärmt von der Vielfalt des Geländes in Enspel. Der Veranstaltungskalender ist gut gefüllt, auch bereits für das kommende Jahr, indem es wieder ein Stöffelfest geben wird.

Was Carmen Engel am Stöffelpark fasziniert? „Die Vielfalt“, sagt sie mit Begeisterung in der Stimme. Und beginnt aufzuzählen: Hier vereinen sich historische Industrieanlage mit interessanter Geologie, jahrhundertealte Geschichte mit Kultur und Zeugnissen der früheren Arbeitswelt, hier trifft Stöffelmaus auf moderne Kunst, Natur auf Technik.







