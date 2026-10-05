„La Signora“ in Hachenburg Carmela de Feo erneut als Sonnenkönigin gefeiert Rolf-Dieter Rötzel 05.10.2026, 12:00 Uhr

i Mit scharfsinnigem Humor, vielen Facetten und Farben ihrer Stimme, Mimik, Gesten, schwarzem Humor, italienischem Temperament, hüpfenden Einlagen sowie einer gehörigen Portion Selbstironie unterhält die oft ausgezeichnete Künstlerin Carmela de Feo gesanglich, musikalisch, komödiantisch, wuchtig und schräg. Roeder-Moldenhauer. römo

Carmela de Feo kehrt als strahlende Sonnenkönigin zurück und verwandelt die Hachenburger Stadthalle in ein temperamentvolles Spektakel. Mit scharfem Witz, reichlich Selbstironie und italienischer Lebensfreude fesselt sie das Publikum.

Eine voll besetzte Stadthalle, abgedunkeltes Licht, Musik ertönt, die Anwesenden erheben sich von ihren Plätzen und schwingen die zuvor von der Hachenburger Kulturreferentin Beate Macht verteilten Fähnchen und goldenen Puschel. Dann erscheint sie am Saaleingang: Carmela de Feo, bekannt als „La Signora“, vom Publikum der Hachenburger Kulturzeit zum dritten Mal zur Sonnenkönigin und damit zur Künstlerin des Jahres gewählt.







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