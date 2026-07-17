Leerstand in Montabaur angehen Caritas-Laden hat Bausteine, um Leben besser zu machen Katrin Maue-Klaeser 17.07.2026, 15:00 Uhr

i Von Lego bis Löwenmäulchen: Im neuen Caritas-Laden gibt es neben Rat und Hilfe auch Produkte aus den verschiedenen Caritas-Werkstätten wie etwa der Gärtnerei in Niederelbert und dem „LahnSteinchen“-Werkstattladen. Katrin Maue-Klaeser

In seinem früheren Secondhand-Laden in Montabaurs Fußgängerzone präsentiert der Sozialverband nun die Vielfalt seiner Angebote. Von Legokästen bis zu Pflanzen für Balkonkästen gibt es Schönes aus den Caritas-Werkstätten – außerdem Rat und Hilfe.

Am Kleinen Markt 6 hat der Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn seinen neuen Laden in der Montabaurer Fußgängerzone eröffnet. Gemeinsam mit der Pfarrei St. Peter Montabaur hat der Sozialverband damit einen Ort geschaffen, der weit mehr sein soll als ein klassisches Ladengeschäft.







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