Aus Innenstadt in den ICE-Park Caritas ist nach Umzug endlich barrierefrei erreichbar 07.01.2025, 19:00 Uhr

i Der Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn hat seine neue Heimat im ICE-Park gefunden. Der Mietvertrag läuft langfristig. Thorsten Ferdinand

Das Jahr 2024 brachte für den Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn eine große Veränderung. Mit dem Umzug in den Montabaurer ICE-Park hat sich die Raumsituation stark verbessert. Für den alten Standort in der Innenstadt gibt es aber noch keine Lösung.

Lange Zeit kämpfte der Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn mit beengten Platzverhältnissen und mangelnder Barrierefreiheit an seinem Standort in der Montabaurer Innenstadt. Wenige Monate nach dem Umzug in ein modernes Bürogebäude im ICE-Park zieht Caritasdirektorin Stefanie Krones nun eine positive Bilanz.

